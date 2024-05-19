Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна и еще до конца не определена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — заявил он.

По его словам, ранее была озвучена лишь примерная сумму ущерба — около 11,5 млрд рублей.

«Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества», — отметил сенатор.

По его словам, безвозвратный ущерб был нанесен людям, животным, флоре и фауне. Косвенным ущербом он назвал снижение урожая вследствие отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС.

В феврале текущего года Сергей Шойгу будучи на посту министра обороны РФ заявил о ликвидации биоугрозы после обрушения плотины Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее в Херсонской области рассказали о необычных природных явлениях после разрушения Каховской ГЭС.