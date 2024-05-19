ВСУ подорвали микроавтобус с людьми, ехавшими собирать клубнику

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал микроавтобус с жителями Скадовского района Херсонской области, которые ехали собирать клубнику в селе Раденск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — уточнил глава области.

19 мая РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в Херсонской области, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 41 удар по населенным пунктам в регионе, расположенным на левом берегу реки Днепр. Отмечалось, что целью украинских войск стали населенные пункты Новая Каховка и Скадовск. Также обстрелам подверглись населенные пункты Васильевка, Каховка, Таврийск, Горностаевка и Песчановка.

Утром 18 мая на территории Херсонской области объявляли воздушную тревогу. Позже появилась информация об обстреле города Скадовск. В результате действий ВСУ в населенном пункте был разрушен частный жилой дом.

Ранее пророссийское подполье на Украине сообщило, что в Херсоне призывников ВСУ держат в клетке.