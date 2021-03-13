Уголовное дело возбуждено против задержанного главы отдела полиции в Красноярске

Уголовное дело возбуждено против руководителя одного из отделов полиции в Красноярске, задержанного по подозрению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанный подозревается по статье УК РФ о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Кроме того, возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

По предварительной версии следствия, в феврале текущего года к главе отделения обратился знакомый, который просил помочь переквалифицировать уголовное дела его приятеля на менее тяжкую статью. Начальнику полиции пообещали 600 тысяч рублей.

Полицейский был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) 12 марта в момент передачи взятки, указано в сообщении. На данный момент посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, СК намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения начальнику полицейского отделения.

Ранее сообщалось о задержании главы одного из отделов полиции в Красноярске.