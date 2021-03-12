Четыре человека выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Четверо американцев из штата Мичиган выиграли в лотерею Mega Millions $1,05 млрд, сообщает телеканал NBC.

Победителями стали члены пригородного лотерейного клуба Wolverine FLL Club. Счастливые билеты они купили в продуктовом магазине Kroger в пригороде Детройта. Счастливая комбинация сложилась из номеров 04-26-42-50-60.

В США выигрыш в лотерею также облагается налогом, победители заплатили примерно 776 млн долларов. Имена выигравших в лотерею не разглашаются. Их официальный представитель заявил, что оставшиеся 557 млн победители лотереи оставят для своих потомков и членов семей.

Ранее также житель Мичигана выиграл еще большую сумму.