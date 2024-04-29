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Врачи развеяли миф о вреде плоскостопия

BJSM: плоскостопие не повышает риск травм и часто не требует лечения

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Shutterstock

На протяжении многих десятилетий считалось, что плоскостопие предрасполагает людей к появлению боли и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Новое исследование показало, что плоскостопие не всегда приводит к нарушению мышечного баланса. Выводы опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Идея о том, что плоскостопие — это проблема, возникла много веков назад, рассказали авторы новой работы. А позже гипотеза возродилась во второй половине XX века. Тогда ученые предположили, что если стопы не соответствуют определенным критериям нормальности, то повышается риск травм из-за биомеханических компенсаций, например, большего уплощения свода стопы во время ходьбы.

В новой работе ученые проанализировали имеющиеся доказательства этой гипотезы. Эксперименты показали, что при плоскостопии немного повышается риск развития боли в большеберцовой кости, вокруг коленной чашечки и неспецифических травм нижних конечностей от чрезмерной нагрузки. Однако выявленные связи были слабыми. Более того, эксперименты показали, что бегуны с плоскостопием подвержены риску травм не больше, чем бегуны с нормальной стопой.

Эти результаты ставят под сомнение идею о том, что люди с плоскостопием имеют существенный риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Многочисленные исследования не смогли подтвердить эту гипотезу, однако она укоренилась в программах обучения врачей и в общества. Это приводит к тому, что людям приходится прибегать к ненужным вмешательствам: использованию ортопедической обуви или изготовленных на заказ стелек, а также провоцирует беспокойство пациентов из-за внешнего вида ног, заключили авторы.

Ранее ученые нашли связь между раком и артритом.

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