В Петербурге самокатчик сбил пятилетнюю девочку и скрылся

В Невском районе Петербурга неизвестный на самокате сбил пятилетнего ребенка и скрылся, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте, самокатчик врезался в пятилетнего ребенка и сбежал. Девочку в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

У пострадавшей диагностирован перелом голени со смещением, она проходит лечение в травматологическом отделении. Обстоятельства произошедшего и личность самокатчика устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства травмирования школьника, мальчика сбил неизвестный на самокате. 11-летний школьник попал в больницу с внутренним кровотечением. Скорую помощь пострадавшему вызвали прохожие, медики диагностировали у мальчика разрыв селезенки. Лихача на самокате разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Кубани начали поиски мужчины, сбившего на самокате дошкольника.