В МИД Китая ответили на обвинения со стороны госсекретаря США

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что право на нормальные торгово-экономические обмены между Россией и Китаем не должно попираться.

«Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной. Китай никаким образом не подливает масла в огонь и не пользовался возможностью, чтобы извлечь выгоду», — подчеркнул он.

Линь Цзянь указал, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие и в то же время они выдвигают необоснованные обвинения в адрес торговли между Китаем и Россией.

«Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» — сказал он.

26 апреля Блинкен заявил, что Китай является главным поставщиком России компонентов, необходимых для восстановления военной промышленности РФ, США готовы к дополнительным мерам со своей стороны, чтобы пресечь эти связи Москвы и Пекина.

Также госсекретарь США обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы.

Ранее Илон Маск прилетел в Китай.