Стали известны подробности нападения с ножом у ТЦ на Каширском шоссе
Катерина Медведева
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Стали известны подробности нападения с ножом на двух человек у торгового центра «Вегас». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.
По данным правоохранителей, вечером 11 марта произошел конфликт возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что неизвестный нанес ножевые ранения двум мужчинам и скрылся.
По факту произошедшего проводится проверка, злоумышленника ищут.
В «Вегасе» в свою очередь сообщили, что после инцидента торговый центр работает штатно, безопасности посетителей ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на людей в ТЦ в Москве
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