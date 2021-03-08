Россияне назвали профессии со слишком большой зарплатой

Россияне считают, что политики и банкиры получают неоправданно высокую заработную плату. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования компании Ipsos.

Так, 79% опрошенных считают зарплаты политиков чрезмерно высокими. 61% респондентов считают слишком большой зарплату банкиров.

По мнению 71% процента опрошенных соцработники получают слишком маленькую зарплату. Также по мнению 70% опрошенных слишком маленькую зарплату получают медсестры, а 69% процентов сочли низкой зарплату работников яслей и нянь.

Зарплату учителей 63% опрошенных также посчитали недостаточно высокой.

При этом жители других стран — 74% и 41% — тоже сочли слишком высокими зарплаты политиков и банкиров. В опросе участвовали 20,5 тыс. онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России.