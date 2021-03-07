Французский депутат скончался при крушении вертолета в Нормандии

На севере Франции в Нормандии произошло крушение вертолета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, вертолет упал в районе коммуны Тук.

В результате погиб французский депутат Национального собрания и миллиардер Оливье Дассо. Ему было 60 лет.

Кроме того, жертвой крушения также стал пилот вертолета.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.