Французский депутат скончался при крушении вертолета в Нормандии
Ника Пикекатлет
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На севере Франции в Нормандии произошло крушение вертолета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По данным СМИ, вертолет упал в районе коммуны Тук.
В результате погиб французский депутат Национального собрания и миллиардер Оливье Дассо. Ему было 60 лет.
Кроме того, жертвой крушения также стал пилот вертолета.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших.
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