Наука

Американские астронавты оценили борщ от российского космонавта

Космонавт Роскосмоса Федяев угостил борщом американских коллег по миссии Crew-12
Shutterstock

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев накануне старта к Международной космической станции (МКС) с миссией Crew-12 приготовил для своих коллег из США борщ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Федяева, он приготовил блюдо для всей своей команды, а также для тех, «кто нас поддерживает».

Командир экипажа, астронавт Джессика Меир оценила борщ Федяева фразой: «Очень вкусно».

Накануне сообщалось, что NASA разрешило астронавтам брать смартфоны в космос, что расширит возможности фото- и видеосъемки во время миссий. Ожидается, что это позволит экипажам фиксировать больше материалов, включая изображения Луны. Впервые смартфоны разрешат использовать экипажу миссии Crew-12, которая отправится на Международную космическую станцию (МКС). Также устройства смогут применять участники миссии Artemis II, в рамках которой в марте впервые с 1960-х годов запланирован пилотируемый облет Луны. В агентстве рассчитывают, что благодаря этому миссия станет одной из самых подробно задокументированных в истории.

Ранее экипаж миссии Crew-11 с заболевшим астронавтом прибыл на Землю.
 
