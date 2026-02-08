Размер шрифта
«Чистой воды сатанизм»: Лавров высказался о файлах Эпштейна

Лавров: файлы Эпштейна вскрыли сатанизм элит Запада
Максим Блинов/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров во фрагменте интервью телеканалу «НТВ» высказался о файлах Эпштейна.

По мнению дипломата, публикация этих документов показала лицо «коллективного Запада». Лавров считает его «глубинным союзом», который пытается руководить миром.

«То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — сказал министр.

В конце января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. В архивах упомянуты контакты окружения нынешнего президента США Дональда Трампа с финансистом. Также сообщалось о возможном участии американского лидера в изнасиловании 13-летней девочки. Кроме политика, в новых файлах, связанных с делом Эпштейна, встречаются имена главы Tesla и Space X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и других известных личностей.

Дело Эпштейна в США и во всем мире обсуждается много лет. Финансист в 2008 году признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Это породило множество теорий заговора, построенных на связях финансиста с высокопоставленными западными политиками.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что искать России в файлах Эпштейна.
 
