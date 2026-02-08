Лавров иронично прокомментировал «русский след» в деле Эпштейна

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ иронично прокомментировал строчкой из песни «Письмо к другу, или Зарисовка о Париже» певца и поэта Владимира Высоцкого утверждения о «русском следе» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна.

«Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», — сказал министр.

8 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, стало не историей про «мифические заговоры», а символом «доминанты зла».

Накануне бывший президент США Билл Клинтон, занимавший пост главы государства в 1993–2001 годах, призвал к полному обнародованию материалов по делу финансиста и потребовал, чтобы его показания в конгрессе о контактах с ним были заслушаны публично.

Ранее кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном.