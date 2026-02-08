В сборной России заявили, что проигрыш Коростелева не связан с нарушениями французского лыжника

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об отклонении апелляции российского лыжника Савелия Коростелева на результаты олимпийской гонки на Играх в Италии. Его слова приводит RT.

«Савелий проиграл точно не из-за этого эпизода. Как говорится, все было в его руках. Трое соперников, в том числе и француз, по делу оказались сильнее. Так что никаких обид или расстройств по этому поводу у меня, как у тренера, нет», — сказал Сорин.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее чемпион ОИ Дмитрий Васильев назвал второе место француза на олимпийских гонках спорным.