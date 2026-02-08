Размер шрифта
Глава МИД Венгрии рассказал, кто мешает Трампу добиться мира на Украине

Сийярто: мир на Украине был бы достигнут, если бы Европа не мешала Трампу
Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» обвинил Евросоюз и другие страны Западной Европы в подрыве мирных усилий по урегулированию на Украине.

«Если бы европейцы не помешали усилиям президента [США Дональда] Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут», - заявил министр.

По мнению главы МИД Венгрии, европейские лидеры, сопровождавшие украинского президента Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон, достигли успеха и способствовали продолжению военных действий в зоне конфликта.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп встретился с украинским коллегой и лидерами ЕС в Белом доме. Несмотря на заявления о готовности к диалогу, европейские политики подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались возможные уступки Донбасса и других территорий. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир. Они также заявили, что поддержка Украины должна оставаться общей задачей Европы и США.

Ранее премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году.
 
