Чемпион ОИ Васильев назвал второе место француза на олимпийских гонках спорным

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал отклонение апелляции российского лыжника Савелия Коростелева на результаты олимпийского скиатлона в Италии. Его слова передает Sport24.

«Если бы так поступил наш спортсмен, там бы никто не разговаривал, а мгновенно дисквалифицировали. Если бы вместо Савелия на четвертом месте был второй француз, тогда Деложа дисквалифицировали, чтобы показать, какие они справедливые. Если говорить про использование всех этих вещей, нас лишили медали. У француза она абсолютно спорная», — заявил Васильев.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее Татьяна Тарасова намекнула на предвзятость в отказе по апелляции Коростелева.