В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков за сутки
Катерина Медведева
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В Москве в воскресенье может быть побит рекорд в количеству выпавших осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства в
«За сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы», — говорится в публикации.
Отмечается, что месячная норма осадков для марта в столице — 34 мм.
На фоне снегопада, метели и сильного ветра городские службы работают в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление «рухнет» на выходных в Москве.
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