В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков за сутки

В Москве в воскресенье может быть побит рекорд в количеству выпавших осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства в

«За сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы», — говорится в публикации.

Отмечается, что месячная норма осадков для марта в столице — 34 мм.

На фоне снегопада, метели и сильного ветра городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление «рухнет» на выходных в Москве.