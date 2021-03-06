В Омске забор раздавил праздновавших 8 Марта женщин
Карина Казанцева
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В Омске на промышленном предприятии бетонный забор раздавил трех женщин, праздновавших 8 марта. Об этом пишет НТВ.
Обрушение произошло, когда тепловоз задел ворота в бетонном заборе. Одна из женщин скончалась, двое других находятся в больнице.
По информации местных СМИ, женщины возвращались с корпоратива, устроенного в честь 8 марта. Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося.
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