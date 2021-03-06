В Москве коронавирус выявили еще у 1 820 человек

В Москве выявили 1 820 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 922 пациента, скончались 50. Госпитализировали 701 инфицированного.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 988 861 жителя Москвы, вылечились 909 692, умерли 15 347.

В целом по России суточный прирост заболевших составил 11 022.