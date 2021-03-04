ВОЗ отказалась от публикации предварительного доклада по итогам поездки в Ухань

Всемирная организация здравоохранения не будет публиковать предварительный доклад международной миссии экспертов по итогам поездки в Ухань для расследования причин происхождения коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, 26 экспертов миссии заявили о том, что доклад должен быть признан несостоявшимся, поскольку приведенные выводы не являются достаточными.

Согласно письму, которое направили специалисты ВОЗ, миссия не получила полный доступ для адекватного расследования источников происхождения COVID-19.

«Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными в какой-то мере, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования», — говорится в письме.

По данным газеты, эксперты призвали к проведению нового расследования, в ходе которого ожидают обеспечения большей прозрачности.

Ранее эксперты ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.