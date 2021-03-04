Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

«На Украине началась третья волна эпидемии», — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом премьер отметил, что пока неясно, будет ли вновь вводиться локдаун. Шмыгаль пояснил, что жесткие ограничения будут вновь введены, если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне».

Ранее сообщалось, что на Украине стартовала вакцинация от коронавируса.