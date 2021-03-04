Глава Кемерово госпитализирован с переломом ребер

Глава города Кемерово Илья Середюк поступил в больницу с перелом пяти ребер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что сейчас чиновник находится в больнице им. Подгорбунского. По данным пресс-службы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Чувствует себя хорошо, идет на поправку», – уточнили в мэрии.

Информации о том, при каких обстоятельствах Середюк получил травмы, не приводится.