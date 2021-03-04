На Сахалине 12 рыбаков на льдине унесло в море

На юге Сахалина 12 рыбаков-любителей унесло в море на оторвавшейся льдине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Льдина откололась между поселком Мальково и мысом Свободный.

«На льдине ориентировочно 12 человек. На место выехали спасатели <...>, все оперативные службы оповещены», — рассказали в правительстве.

В региональном управлении МЧС уточнили, что отрыв льда произошел в 16 км от села Охотское Корсаковского района. Трещина образовалась в 4-5 км о берега.

Ранее на Сахалине произошел аналогичный случай с 26 рыбаками-любителями. Их удалось спасти.