В Мьянме при столкновениях погибли 38 человек

Не менее 38 человек погибли при столкновениях в Мьянме 3 марта. Об этом заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, пишет РИА «Новости»,

Она назвала этот день «самым кровавым» для страны после военного переворота, произошедшего в начале февраля.

«Сегодня был самый кровавый день со дня переворота 1 февраля. Только сегодня погибли 38 человек», — сказала Шранер-Бургенер.

По ее словам, в настоящий момент арестованы около 1200 человек.

Ранее стало известно, что США хотят заставить Мьянму платить за насилие против демонстрантов.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.