Горбачев отметил успехи российской науки в борьбе с коронавирусом

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что борьба с пандемией коронавируса принесла российской науке большой успех, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время странам необходимо объединить усилия для одоления коронавируса, и работать над этим без политических игр и интриг.

«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — сказал бывший советский лидер.

Ранее Горбачев призвал президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена встретиться для снижения угрозы ядерной войны.