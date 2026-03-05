Размер шрифта
Наука

Назван витамин, помогающий сохранить силу в пожилом возрасте

Frontiers: повышенный уровень витамина К снижает риск старческой слабости
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Витамин K, известный прежде всего своей ролью в свертывании крови, может быть связан и с сохранением мышечной силы в пожилом возрасте. К такому выводу пришли авторы обзорной статьи из Медицинского колледжв Северного Сычуаня. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные о возможной связи витамина K с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, которая повышает риск падений и утраты самостоятельности. По их данным, витамин участвует в активации так называемых витамин-K-зависимых белков, включая остеокальцин, MGP и Gas6. Эти молекулы связаны с регенерацией тканей, состоянием сосудов и энергетическим обменом в мышцах.

В экспериментальных моделях витамин K также демонстрировал противовоспалительные и антиоксидантные свойства, а также влияние на работу митохондрий — клеточных «энергостанций», дисфункция которых считается одним из факторов возрастной утраты мышечной ткани.

Наблюдательные исследования чаще показывают положительную связь: у людей с более высоким уровнем витамина K отмечаются лучшие показатели физической функции, более высокая сила хвата и меньший риск функциональных ограничений. Однако результаты клинических испытаний с добавками остаются противоречивыми. Эффект может зависеть от формы витамина (K1 или K2), дозировки и состояния здоровья участников.

Авторы подчеркивают, что на данном этапе витамин K нельзя рассматривать как доказанное средство профилактики саркопении. Тем не менее поддержание его адекватного уровня в рационе — за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов — может быть потенциально полезным элементом стратегии здорового старения.

Ранее россиянам развеяли миф о весеннем авитаминозе.

 
