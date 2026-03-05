Размер шрифта
Петербургское метро собрались переоборудовать под гигантское убежище

«Фонтанка»: метро Петербурга планируют модернизировать для укрытия на случай ЧС
Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский метрополитен планируют приспособить для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, подземка собирается заказать план мероприятий по приведению станций и линий в режим работы защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО). Особое внимание уделят даже недостроенным объектам.

Метрополитен Северной столицы объявил мониторинг цен на разработку технико-экономического обоснования. Документ должен быть готов к 21 марта 2028 года. В техническом задании прописаны ключевые цели: специалистам предстоит оценить текущее состояние как действующих, так и незавершенных объектов метро (в том числе тех, что изначально проектировались для нужд гражданской обороны), а затем определить перечень, последовательность и стоимость работ. Это необходимо, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию инфраструктуры в убежищном режиме.

Кроме того, потребуется обосновать оптимальные варианты достройки, дооборудования или адаптации «незавершенки» для выполнения защитных функций. Всего под анализ попадут 80 объектов — это действующие станции, строящиеся площадки, законсервированные сооружения и инженерное оборудование.

В задании подчеркивается, что при разработке решений необходимо учитывать не только текущую ситуацию, но и перспективные риски: изменение климата и уровня грунтовых вод, застройку поверхностей, моральное старение технологий. Рекомендации должны предусматривать возможность последующей модернизации, если нормативные требования к убежищам ужесточатся. Вся документация, как ожидается, будет засекречена.

Ранее власти Словакии решили модернизировать бомбоубежища.

 
