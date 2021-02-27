Синоптики прогнозируют месяц слякоти в Москве
Ник Пригоров
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Появившаяся из-за оттепели слякоть в Москве останется в городе вплоть до апреля. Такой прогноз в комментарии «Вечерней Москве» сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик напомнила, что март еще считается зимой, поэтому в конце месяца снег может вновь вернуться в столицу.
«Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает», — заявила Позднякова.
При этом она предположила, что в связи с такой погодой слякоть, скорее всего, прекратится только в апреле.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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