Невеста журналиста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве

Хатидже Дженгиз, невеста оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашукджи, который был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, опубликовала вместе с его фотографией в Twitter хэштег #justiceforjamal («справедливость для Джамала») после того, как США обнародовали отчет о расследовании убийства.

В пятницу, 26 февраля, офис директора национальной разведки США опубликовал доклад, в котором указывается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 году.

Ранее Дженгиз обратилась в американский суд с иском против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.