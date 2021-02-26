Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V»

Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, вводить препарат смогут исключительно врачи, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам Раковой, вакцина будет такой же, как и стандартный инъекционный «Спутник V», однако в коробке будет находиться специальная насадка для распыления.

«Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – рассказала вице-мэр.

Она добавила, что назальная форма вакцины позволит сформировать местный иммунитет к коронавирусу, что менее эффективно, но более безопасно для людей, которым не рекомендуется инъекция вакцины.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса уже сделали около 4 млн россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.