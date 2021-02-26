РФПИ будет сотрудничать с партнерами в целях популяризации отечественной истории

Российское историческое общество (РИО), фонд «История Отечества» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) договорились о реализации совместных проектов для популяризации отечественной истории в России и за рубежом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ, которое цитирует ТАСС.

Партнерство также направлено на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами.

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель РИО, председатель совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин и генеральный директор РФПИ, член попечительского совета фонда «История Отечества» Кирилл Дмитриев. Церемония подписания состоялась в рамках открывшейся 26 февраля в Доме РИО тематической выставки, посвященной истории российских разработок в области вирусологии.

«Задача объективного изучения и освещения истории России объединяет усилия государства, научного сообщества, деловых кругов, учреждений культуры и СМИ. Символично, что подписание нашего соглашения состоялось в рамках выставки об истории российского лидерства в области вирусологии, так как в связи с пандемией одним из ключевых направлений деятельности РФПИ стала поддержка разработки ведущими российскими учеными первой в мире зарегистрированной вакцины «Спутник V», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Партнерство между РИО, фондом «История Отечества» и РФПИ внесет значимый вклад в поддержку просветительской деятельности, дело сохранения национальной истории и популяризации российских достижений во всем мире, добавил он.