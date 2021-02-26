Правительство расширило перечень доступных справок на сайте Госуслуг

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Правительство России расширило список услуг, которые государство оказывает независимо от места постановки гражданина на миграционный учет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

К числу таких услуг в кабмине отнесли выдачу справок об инвалидности и выписок из государственной информационной системы социального обеспечения, обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подачу заявления на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

«С учетом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80», — отметили в кабинете министров.

Кроме того, в сообщении пресс-службы говорится, что расширение перечня сделает взаимодействие граждан с органами власти более комфортным, а также позволит сэкономить время при получении госуслуг и снизит издержки бизнеса.

Ранее стало известно, что в Кирове молодой человек ударил ногой в спину пожилого человека с инвалидностью.