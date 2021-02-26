В российском Шлиссельбурге устроили перестрелку
Карина Корнадут
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Человек был убит в результате перестрелки в российском городе Шлиссельбурге, сообщает Telegram-канал Baza.
Вооруженные люди устроили перестрелку в местном кафе. Погиб один человек — 39-летний Габил Рашидов. На записях с камер видеонаблюдения видно, что оружие было не только у нападавшего, но и у нескольких посетителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, убийц еще не задержали.
Ранее стало известно об аресте чемпиона России по кикбоксингу, который устроил перестрелку в «Москва-Сити».
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