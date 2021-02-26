В российском Шлиссельбурге устроили перестрелку

Человек был убит в результате перестрелки в российском городе Шлиссельбурге, сообщает Telegram-канал Baza.

Вооруженные люди устроили перестрелку в местном кафе. Погиб один человек — 39-летний Габил Рашидов. На записях с камер видеонаблюдения видно, что оружие было не только у нападавшего, но и у нескольких посетителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, убийц еще не задержали.

Ранее стало известно об аресте чемпиона России по кикбоксингу, который устроил перестрелку в «Москва-Сити».