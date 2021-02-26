В Москве в пятницу ожидается до +5°С и мокрый снег
Ника Пикекатлет
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В Москве в пятницу, 26 февраля, ожидается облачность, а также местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха составит +3°С — +5°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +1°С — +3°С. Порывы ветра могут увеличиться до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столбы.
Синоптики также предупреждают об образовании гололедицы.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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