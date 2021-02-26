В Москве в пятницу ожидается до +5°С и мокрый снег

В Москве в пятницу, 26 февраля, ожидается облачность, а также местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит +3°С — +5°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +1°С — +3°С. Порывы ветра могут увеличиться до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столбы.

Синоптики также предупреждают об образовании гололедицы.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.