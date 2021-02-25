У задержанного в московском метро мужчины нашли гранаты для страйкбола

У мужчины, задержанного на станции московского метро «Славянский бульвар», были обнаружены гранаты для игры в страйкбол. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«Мужчина был задержан, а гранаты оказались для игры в страйкбол», – заявили в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

24 февраля в Москве на станции метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии задержали мужчину с муляжом гранаты. Станция была закрыта, на данный момент ее работа восстановлена.