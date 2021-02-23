Утечка газа после взрыва на газопроводе в Оренбуржье ликвидирована

Утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области устранена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме», – заявили власти.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий взрыва, по предварительным подсчетам, ремонт поврежденного участка газопровода займет два дня.

23 февраля на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал.

После взрыва Россия приостановила транзит газа в Казахстан, ситуация находится на контроле российского Министерства энергетики.