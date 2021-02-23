В Москве зафиксировали 1 198 новых случаев COVID-19

В Москве выявили еще 1 198 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимальный показатель с 24 сентября. Об этом сообщает оперативной штаб.

Также за 24 часа число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 49 (всего 14 831). Вылечились еще 1 364 пациента (всего 887 637).

Таким образом, в городе всего выявлено 970 755 случаев инфекции.

Ранее сообщалось, что в России выявили 11 823 новых случая COVID-19.