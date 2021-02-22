Лукашенко: Белоруссия создает собственную вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в республике создают собственную вакцину от коронавируса, которая к осени будет готова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину», — сказал белорусский лидер в понедельник, 22 февраля.

В конце декабря 2020 года в Белоруссии объявили о начале вакцинации населения российской вакциной от коронавируса «Спутник V», первая партия препарата прибыла в страну 29 декабря. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V».

12 февраля Минздрав Белоруссии одобрил «Спутник V» для применения у граждан старше 60 лет.