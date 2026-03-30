За последние годы россиян стали чаще депортировать из США

РИА Новости: число депортаций россиян из США резко выросло с 2023 года
Mani Albrecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 2023 года число депортаций россиян из США резко выросло. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, самое большое количество депортаций пришлось на штат Калифорния. Следом идут Филадельфия и Пенсильвания.

За 2021 финансовый год Начинается 1 октября прошлого года и заканчивается 31 сентября из США депортировали 80 человек, в 2022 — 68 человек, а в 2023 финансовом году — уже 229 человек, в 2024 — 464.

Отмечается, что итоговых данных за 2025 год пока нет.

7 марта Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что в США участились случаи массовых проверок документов у граждан России, включая знаменитостей, покинувших РФ после начала специальной военной операции.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) настоятельно требуют от россиян лично явиться в офисы ведомства для предоставления всех необходимых документов.

В случае отказа от визита, предупреждают источники, инспекторы могут прибыть прямо на место работы человека и доставить его в отделение принудительно, чтобы уже там на месте провести полноценную проверку всех документов.

Ранее покинувшему Россию актеру из сериала «Ивановы-Ивановы» пригрозили тюремным сроком.

 
