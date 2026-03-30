Более 60 магазинов популярного бренда закрыты из-за падения продаж

Сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения продаж. Об этом сообщила газета «Известия».

Это в 2,6 раза больше, чем в 2024 году. Открыто было только 19 магазинов. Сократилась и численность сотрудников — до 4896 человек (-15%). Розничные продажи ритейлера упали на 17,4%, до 40,4 млрд.

Два источника издания заявили, что развитие сети приостановлено. В марте у компании состоялся комитет, который не подтвердил разморозку расширения сети.

По их информации, в текущем году O'stin продолжит закрывать точки продаж в целях оптимизировать работу из-за снижения рентабельности на фоне роста затрат на логистику и налоги, а также снижения оборота компании.

Как заявила старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, прошлый год для сегмента одежды и обуви оказался «достаточно сложным». По ее оценке, товарообороты сетей за этот период снизились на 7–10%. Для некоторых ритейлеров минувший 2025 год стал самым тяжелым за последние несколько лет.

В марте сеть магазинов одежды Modis подала в суд Москвы заявление о банкротстве.

Ранее суд начал банкротство сети магазинов Incity.