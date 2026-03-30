В Омске автомобиль влетел в детей на тротуаре, и это попало на регистратор

В Омской области автомобиль влетел в школьниц на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло вчера в Амурском поселке. Nissan при повороте не пропустил Kia, из-за чего машина свернула на тротуар и влетела в двух 14-летних девочек. Их госпитализировали», – говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора иномарки видно, как дети отлетают на землю от удара. По данным канала, в момент ДТП за рулем была 50-летняя женщина. Региональная прокуратура организовала проверку.

До этого автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города 28 марта около 21:30 по местному времени (29 марта в 00:30 мск). 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы. Как пишет газета The Mirror со ссылкой на слова очевидцев, после случившегося на дороге и тротуаре лежало множество человек в крови.

