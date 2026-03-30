Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Омске автомобиль влетел в детей на тротуаре, и это попало на регистратор

112: машина сбила двух девочек на тротуаре в Омске

В Омской области автомобиль влетел в школьниц на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло вчера в Амурском поселке. Nissan при повороте не пропустил Kia, из-за чего машина свернула на тротуар и влетела в двух 14-летних девочек. Их госпитализировали», – говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора иномарки видно, как дети отлетают на землю от удара. По данным канала, в момент ДТП за рулем была 50-летняя женщина. Региональная прокуратура организовала проверку.

До этого автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города 28 марта около 21:30 по местному времени (29 марта в 00:30 мск). 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы. Как пишет газета The Mirror со ссылкой на слова очевидцев, после случившегося на дороге и тротуаре лежало множество человек в крови.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
