Словесная перепалка закончилась для продавца обезглавливанием на глазах у покупателей

Житель Индии напал и жестоко расправился с продавцом мороженого. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 25-летний молодой человек продавал десерт, когда к нему подошел 50-летний местный житель. Между мужчинами возникла словесная перепалка, во время которой агрессор напал на оппонента.

Старший участник конфликта перерезал горло продавцу, отделил голову серпом и отнес ее домой. Там он принялся готовить еду так, будто ничего не произошло. Полицейские задержали преступника во время этого занятия.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и проводят все необходимые экспертизы.

Известно, что у мороженщика остались жена и двое маленьких детей. Он содержал семью.

До этого в Нижегородской области мужчина получил срок за расправу над снохой. Во время ссоры он нанес ей несколько ударов, а затем обезглавил родственницу. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее на Кубани мужчина серпом исцарапал пять машин на парковке и не смог объяснить зачем.

 
