Авербух назвал лучшего фигуриста мира

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух заявил, что Илья Малинин является лучшим фигуристом мира, передает Sport24.

«Малинин на прошедшем ЧМ подтвердил звание лидера. Была неудачная Олимпиада, но он объективно лучший фигурист планеты. Я не умаляю заслуг Шайдорова, но так и есть», — сказал Авербух.

Малинин стал чемпионом мира 2026 года, выиграв турнир в третий раз.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Малинин будет доминировать следующие четыре года.

 
