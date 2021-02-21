Швейцария допустила отказ от закупки вакцины AstraZeneca

Вице-директор федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Нора Крониг заявила, что страна может отказаться от закупки вакцины шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag.

При этом она подчеркнула, что на данный момент власти не рассматривают вариант выхода из контракта по поставке препарата от коронавируса.

Издание отмечает, что национальный фармацевтический регулятор Swissmedic направил запрос в США на получение данных по клиническим испытаниям в США. Это замедлило процесс по одобрению вакцины.

«Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины», — заключила Крониг.

Ранее стало известно о начале клинических испытаний комбинированной вакцины российского «Спутника V» с АstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 111,7 млн заболевших, свыше 86,9 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».