Бывший муж преследет россиянку и предлагает иностранцам интимные услуги от ее лица

Жительницу Иркутска два года терроризирует бывший муж из Узбекистана
Жительница Иркутска два года страдает от преследований бывшего мужа из Узбекистана, живущего в Японии, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, Дарья и Фарамиру расстались в 2024 году, после чего мужчина начал терроризировать бывшую жену. Находясь в Токио и работая менеджером в японской компании, он публикует личные данные экс-супруги в сети, создает фейковые аккаунты и предлагает интимные услуги от ее имени иностранцам.

В результате к квартире Дарьи стали приходить темнокожие мужчины, искавшие продажной любви. Сейчас ее телефон забит звонками и сообщениями с предложениями интимных встреч. Малолетний ребенок пары стал невольной жертвой этой кампании травли.

Дарья не может добиться помощи от российских правоохранителей, так как Фарамиру остается вне их юрисдикции. Однажды он писал от имени экс-супруги другим мужчинам с просьбой о помощи, после чего ночью к женщине пришли полицейские.

Несмотря ни на что, преследователь не теряет надежды на воссоединение. Он регулярно присылает бывшей жене письма с признаниями в любви, умоляет начать все сначала и переехать к нему в Японию вместе с сыном.

Ранее бывший гаишник год «кошмарил» экс-возлюбленную, но не понес серьезного наказания.

 
