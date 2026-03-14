Хуситы заявили о поддержке Ирана в войне против Израиля и США

Ансар-Алла: хуситы приняли решение поддержать Иран в конфликте с Израилем и США

Хуситы приняли решение поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. Об этом заявил член политбюро шиитского движения «Ансар-Алла» (хуситы) Мохаммед аль-Бухайти, пишет «Интерфакс».

»Йемен принял решение поддержать Иран», — сказал он.

По словам аль-Бухайти, Йемен находится «в полном взаимодействии с «осью сопротивления» (неофициальная коалиция антизападных военных формирований, возглавляемая Ираном - ИФ), в особенности с Ираном, и внимательно отслеживает ситуацию».

В начале марта движение заявляло о готовности к любому развитию событий и действиям в различных направлениях «в рамках солидарности» с Тегераном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о контроле над небом Израиля.