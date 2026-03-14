В Германии раскритиковали слова фон дер Ляйен об отказе от международного права

Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о неактуальности международного права демонстрирует двойные стандарты коллективного Запада и заставляет усомниться в мотивах поддержки Украины. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

На этой неделе глава ЕК заявила европейским послам, что Европа «больше не может быть хранителем старого мирового порядка». Она отметила, что подобный мир относится к прошлому.

По мнению автора статьи, это плохой сигнал, поскольку фон дер Ляйен подвергает сомнению принципы, которые мир вынес из Второй мировой войны (1939 — 1945 годы): верховенство права, запрет силы и дипломатию.

Спустя два дня председатель Еврокомиссии выступила с приверженностью миру и международному праву. Такая риторика, как отмечает издание, проявляет двойные стандарты Запада: помощь Украине преподносится как защита мирового порядка, но в действительности отражает лишь собственные интересы.

