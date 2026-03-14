Трампу могут запретить посещать ЧМ и ОИ из-за долга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на заседании исполкома рассмотрит возможность введения санкций в отношении государств-должников, сообщает агентство Associated Press.

Под санкции также попадает президент США Дональд Трамп и другие официальные представители страны из-за долга перед организацией. Одним из возможных вариантов ограничений является запрет официальным лицам посещать крупные спортивные мероприятия. США не платят членские взносы с 2023 года, задолжав 7,4 млн долларов.

США приостановили выплату членских взносов в WADA на фоне затяжного конфликта с Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона задолжала организации 3,6 млн долларов за 2024 год и 3,8 млн за 2025-й. Утвержденный бюджет США предусматривает выделение 3,7 млн на эти цели, однако средства заблокированы до проведения аудита WADA независимыми экспертами.

