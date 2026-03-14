Экс-игрок «Спартака» заявил, что «Зениту» победа нужнее

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что «Зениту» победа в матче 21-го тура РПЛ нужна больше, чем команде красно-белых. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я жду большое количество голов. «Зениту» победа нужна гораздо больше, чем «Спартаку». Как ни крути, самое главное для «Спартака» — показать достойный футбол. «Зениту» никак нельзя терять очки, потому что «Краснодар» может оторваться. Вопрос в том, как этот фактор скажется на «Зените»: команда дрогнет или справится с большим давлением», — сказал Мор.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.

Ранее Дмитрий Губерниев предрек «Спартаку» проблемы в матче с «Зенитом».