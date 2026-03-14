Путин поздравил вдову Ельцина с днем рождения

Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения и пожелал ей здоровья

Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого президента России Бориса Ельцина Наину Ельцину с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении глава государства передал Ельциной теплые поздравления и отметил ее человеческие качества. Путин подчеркнул, что искренность, отзывчивость и внимательное отношение к людям вызывают глубокое уважение.

Президент также пожелал Наине Ельциной крепкого здоровья и благополучия, а также ее родным и близким.

В начале февраля Путин позвонил Наине Иосифовне в день 95-летия со дня рождения первого президента РФ.

В прошлом году в московском филиале екатеринбургского «Ельцин-центра» открылась фотовыставка внучки Ельцина Марии Юмашевой «Моя бабушка первая леди». На открытии выставки присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики, а также иностранные послы. Сама Наина Ельцина на открытии выставки внучки не присутствовала. При этом отмечается, что она испекла печенье, которым встречали участников мероприятия.

Ранее было обнародовано письмо Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских.